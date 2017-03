KÜSIMUS-VASTUS: Kuidas tagatakse liiklusohutus Valga–Tõrva vahelisel teelõigul – piirkonnas, kus tugeva saju korral voolavad kõrval asetsevalt põllult maanteele liiv ja savine pinnas?

Tiit Valt, maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht: «Maanteeameti tellimisel kaevas teehooldaja paar aastat tagasi Valga–Uulu teel Piiril järsu nõlvaga põllult tulevate liiva uhtumiste vähendamiseks kraavi ning on seda regulaarselt puhastanud. Kahjuks mätastumata pikalt ja kõrgelt nõlvalt uhtub iga suurema vihmaga liiva ja savi uuesti kraavi. Mainitud lõik on meil pidevalt jälgimise all ning kraavi puhastatakse regulaarselt.»