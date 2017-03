Nädala tegija on Tõrva päästekomando pealik Alor Kasepõld, kes pälvis sel nädalal päästeteenistuse medali. Ta on näidanud ennast tubli juhi ja meekonnaliikmena ning olnud ka kutsespordi aktiivne harrastaja ja eestvedaja. Juba neljal korral on teda pärjatud Eesti parima pritsumehe tiitliga.