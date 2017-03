Põlenud sõjaväehoonega seondub hulk probleeme

Suuremas osas garaaže ja laoruume sisaldanud 1977. aastal valminud ehitis, mis kuulus varem sõjaväele ja viimati pankrotis ettevõttele, on pikka aega negatiivset tähelepanu püüdnud. See on ka varem põlenud ning olnud prügi ladustamise kohaks.

|

FOTO: Lea Margus / Valgamaalane