Kevadist ilma jätkub ka uude nädalasse

Esmaspäeval ja teisipäeval tugevneb Poola kohal kõrgrõhuala, mille kirdeserv laseb päikesel ka esmaspäeval omajagu särada. Ööl vastu emaspäeva on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm ja kohati esineb udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-7, rannikul kuni 9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, kohati -7 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub edela - ja läänetuul 3-9, rannikul kuni 11 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10 m/s. Õhutemperatuur on -5 kuni +1 kraadi. Teisipäeva päeval pilvisus tiheneb ning kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, pärastlõunal saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.

Kolmapäeva öösel liigub Läänemere põhjaosa kohalt Eestisse madalrõhuala lõunaserv. Ilm on pilves ning lörtsi- ja vihmasadu levib läänest itta. Puhub lõuna- ja edelatuul 7-13, saartel ja rannikul puhanguti 18-20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Kolmapäeva päeval eemaldub madalrõhuala itta. Ilm on vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Puhub läänetuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib sadada lörtsi ja vihma. Puhub lääne- ja loodetuul 5-11, öö hakul rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Neljapäeva päeval toob kõrgrõhuala vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilma.