Küsitlusest osavõtt Puka valla külades oli enneolematult aktiivne

Võimaluse selleks, et haldusüksuste piirid muutuvad, andis Puka vallavolikogu eelviimasel istungil vastu võetud otsus. Nädalalõpu kahel päeval saidki küsitlused Aakre rahvamajas ja Soontaga külas endises metskonna kontorihoones tehtud. Üks küsitlus puudutas Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste külasid, mille suhtes on Rõngu vallavolikogu teinud Puka vallavolikogule ettepaneku algatada menetlus külade Rõngu valla koosseisu arvamiseks. Teise küsitluse puhul said Soontaga küla elanikud oma arvamuse öelda Helme vallaga liitumise osas.

Mõlemast küsitlusest said osa võtta vähemalt 16aastased nimetatud külade elanikud. Komisjon, kes häälettussedeleid väljastas, oli kohal nii reedel kui pühapäeval kella viieni õhtul. Nüüdseks on tulemused kokku arvatud ning küsitlusest osavõtt on muljetavaldav.

Komisjoni esimees Harri Irv / Lea Margus

Komisjoni esimees Harri Irv andis pühapäeva õhtul teada, et Soontaga küla 32 hääleõiguslikust elanikust käis hääletamas 26, kes kõik avaldasid soovi liituda Helme vallaga. Aakre kandi külade ühisel rahvahääletusel osales enam kui pool kõigist hääleõigusega elanikest. 414 külaelanikust 197 soovis liituda Rõngu(tulevase Elva) vallaga, 21 elanikku olid selle vastu.

Soontaga küla elanikud rahvaküsitlusel / Lea Margus

Järgmise sammuna esitab komisjon rahvahääletuse tulemused volikogule kinnitamiseks ja edasised otsused on volinike kätes. Nimetatud külad on seaduse järgi võimalik vabatahtlikult teistele omavalitsusele üle anda 15. aprillini.