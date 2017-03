Jaanitulele saabuvad nii Soome rokkarid kui bassimuusika kuningas

Eesti artistide nimistu on vabariigi suurimale jaanitulele omane: 2 Quick Start, Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Eestit Eurovisioonil esindav Koit Toome, Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Shanon, Traffic, Merlyn Uusküla, Beyond & Beyond, Reket. Esmakordselt esineb Lõuna-Eestis suure välikontserdiga Tommy Cash.

Pühajärve Jaanitule erikülalisena esineb kauaoodatult taas Eestis rokkbänd The Rasmus. Hittlaulude «In The Shadows», «Living In a World Without You», «Sail Away», «Shot» ja «No Fear» esitajad müüsid viimati Eesti kontserti välja kõigest mõne päevaga. The Rasmuse kodumaalt saabub Pühajärve äärde ka noor Soome produtsent Alex Mattson, kes oma muusikavideotes mitmel korral Eestile populaarsust toonud.

Maailma muusikaprodutsentide tippu kuuluv ja Euroopas täismajadele esinev bassimuusika kuningas Netsky annab Pühajärve esimese õhtu lõpushow, mida saadavad võimsad püro-, valgus- ja videoefektid.

Elektroonilise muusikastiili drum & bass esindajana ühendab Netsky meeliülendavad, melanhoolsed meloodiad ja mõjusaimad bassihelid. Artisti tuntuimate lugude seas on suvehitid «Rio» ja «Work It Out». Netsky on pöörase kiirusega arenenud karjääri jooksul teinud koostööd paljude maailmakuulsate artistidega, teiste seas on oma hääle Netsky loomingusse andnud Macklemore, Emeli Sandé, Saint Raymond ja Lowell.

Pühajärve jaanituld korraldava Monster Music OÜ esindaja Tanel Sammu sõnul on nii The Rasmus kui Netsky olnud festivali huviorbiidis juba aastaid. «Küsisime külastajatelt mitme aasta vältel, keda nad sooviksid välismaistest esinejatest enim näha ning meil on rõõm tänavu tuua kohale kaks suurimat rahvalemmikut korraga», kinnitas Samm. Mõlemale artistile on see ainus sellesuvine kontsert Eestis.

Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule ja armastatud staaridele on Pühajärvel võimalik end proovile panna traditsioonilistes jaanipäevamängudes, sooritada looduskauni Pühajärve kohal benjihüppeid ning lõbutseda lugematutel atraktsioonidel. Majutuseks on Otepääl rohkem kui 2000 hotellikohta. Festivalialal on avatud unikaalse asukohaga, maalilise Pühajärve kaldal asuv telklaager.