Vikerraadiole saadeti 5881 e-etteütlust

Kõige kiiremini ja korrektsemalt kirjutasid etteütluse Tiina Mahler-Jaaniste (üldvõitja, filoloogide kategooria), Liisa-Andra Lohu (täiskasvanute kategooria), Elo Maria Pauman Hugo Treffneri gümnaasiumist (õpilaste kategooria), Tereza Špongolts (muu emakeelega) ja Aivar Paidla (välismaal elavad eestlased).

Tänavu antakse eriauhind ka parimale nutiseadmega tegijale – esimesena saatis täiesti õige teksti Riina Tobias. Täiesti veatuid etteütlusi jõudis toimetusse 37.

«Tänavuse teksti põhirõhk oli muganditel, sõnadel, mida saab kirjutada kaht viisi, ja need kirjutati enamikus õigesti, näiteks »tšilli«, »pitsa« või »kikkpoksija«. See oli meeldiv üllatus,» ütles üks teksti autoritest, Postimehe keeletoimetaja-korrektor Maris Jõks.

«Tulemused olid ootuspärased, tore, et inimesed mõtlevad kaasa, kuid natuke on näha ülipüüdlikkusest tehtud vigu. Inimesed mõtlevad üle ja panevad näiteks liiga palju kirjavahemärke. Aga väga rõõmustav, et meil oli palju nutiseadmetel osalejaid,» lisas eesti keele instituudi peakeelekorraldaja-vanemteadur Peeter Päll.

Etteütluse õige kirjapilt:

Piki tänavaid kooli poole rulluisutava Liisa, 8.b klassi parima kikkpoksija kuularites tümpsub «Mets neidude vahel», laul, mida ta esitab lastekooriga juulikuus noorte laulu- ja tantsupeol «Mina jään». Olgugi et rekajuht Hane tee ja Kuke allee ristmikul sebra ees kinni peab, seisatab tüdrukki korraks. Osavalt trikirattal siksakitades vurab mööda klassivend Juhan, kelle tohutu suures plüüsist kotis on peale akutrelli, tušipoti ja huulepalsami mitu viilu tšillikastmega pitsat. «Oota, Juhan!» hõikab Liisa talle järele.

Paralleelvõimalused:

8.b või VIIIb,

«Mets neidude vahel» – mõttekriips või koma.

2017. aasta e-etteütluse teksti koostasid:

Peeter Päll, eesti keele instituudi peakeelekorraldaja

Maris Jõks, Postimehe keeletoimetaja-korrektor

Edward Kess, Brüsseli II Euroopa kooli eesti keele õpetaja, Eesti emakeeleõpetajate seltsi liige

Martin Ehala, Tartu Ülikooli emakeeleõpetuse professor, vanemteadur

Merilin Aruvee, TLÜ emakeeledidaktika lektor

Maire Raadik, eesti keele instituudi vanemkeelekorraldaja

E-etteütlust korraldavad Vikerraadio, Eesti emakeeleõpetajate selts ja eesti keele instituut. Auhinnad on välja pannud haridus- ja teadusministeerium ning Rahva Raamat.