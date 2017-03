Lapsed valmistasid 320 käokiräst

320 käokiräst, eesti keeles lepatriinut, lendavad kevadeks Mooste rahvamuusikatöötluste festivalile «Moisekatsi elohelü» osalejaid rõõmustama.

Meenete meisterdamise käigus õpiti selgeks lastele uus võrumurdeline sõna käokiräs. Meene kujutabki endast märkmepaberitega külmkapimagnetit, mis kaunistatud laste meisterdatud lepatriinudega.

«Lastele jäi uus sõna hästi meelde ja nende soov on seda emakeelepäeva puhul teistega jagada – et terve Eesti teaks, kuidas on lepatriinu Võru murdes,» selgitas Võru instituudi projektijuht Evely Lindsalu, kes Triin Toomega lepatriinude tegemist korraldas. «Lastele meeldib õppida, meisterdada ja kingitusi teha,» lisas Toom.

Iga lasteaiarühm valis meenete tegemiseks oma lastele sobiliku mooduse. Nii on nende hulgas joonistatud, volditud, lõigatud, kleebitud ja vilditud lepatriinusid. Meisterdamiseks kasutati väga erinevaid materjale, näiteks paberit, vilti, lõnga, plastikut, lusikaid, helkurpaberit ja karvatraati.

Kokku tegi veebruaris-märtsis meeneid 260 last, kes said valmis 320 meenet. Neid juhendas 30 lasteaiaõpetajat. Lisaks meene tegemisele õpiti rühmades võrumurdelisi luuletusi ja laule lepatriinudest, mis kantakse ette oma lasteaia emakeelepäeva sündmustel.

Ettevõtmises osales 14 lasteaeda Võru, Põlva ja Valga maakonnast: lisaks Hargla koolile Sõmerpalu, Kuldre, Antsla Lusti, Väimela, Lasva, Rõuge, Veriora ja Räpina lasteaiad, samuti lasteaiad Päkapikk, Punamütsike ja Sõleke Võrust ning Mesimumm ja Pihlapuu Põlvast.

«»Moisekatsi elohelü« meeskonnal on sellise kaasalöömise üle väga hea meel. Tahame alati tänada kõiki festivali esinejaid millegi sobilikuga ja sel korral on asi nii mõnusasti lahendatud,» tõdes festivali projektijuht Liivi Tamm.

«Seekordne festival on pühendatud festivali algatajale ja kauaaegsele juhile Ülle Podekratile, kes läinud aastal meie keskelt lahkus. On südantsoojendav seos, et Ülle juhendatud folklooriansambli nimi on just Käokiräs,» lisas festivali peakorraldaja Ülo Needo.

Rahvamuusikatöötluste festival «Moisekatsi elohelü» saab teoks 21.–22. aprillil. Kahepäevase sündmuse ajal on ajalooline Mooste mõis täis rahvamuusikat, töötubasid ja kontserte. Festival kulmineerub suure võistluskontserdiga 22. aprillil, kus iga osalev bänd tõlgendab võrumurdelist lugu «Kost laalu’ saadu’».

Võrumurdelised keelepesad on lasteaiarühmad, kus vähemalt ühel päeval nädalas käib kogu tegevus ainult Võru murdes. Selliseid rühmi on 20 üle kogu Vana-Võromaa nii Põlva, Valga kui Võru maakonnas.