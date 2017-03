Peipsi jääle varsti enam minna ei tohi

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo vanemkomissar Marek Klaus kinnitas, et jääolud on kiiresti halvenenud ja nii on piirivalvurid viimastel päevadel olnud abiks nii mõnegi hätta sattunud kaluri kaldasse toimetamisel. «Eesoleval kahel päeval saavad kalastushuvilised ette võtta veel viimased õngitsemised Peipsil. Laupäevast alates on järve jääle minek keelatud nii transpordivahenditega kui jalgsi.»

«Kuna olukord järvel võib muutuda kiiresti, soovitame vahetult enne järvele minekut viia end kurssi sellega, kus on suuremad lahvandused, jääpraod ning õhem jääkiht. Jääoludega saab tutvuda politsei koduleheküljel ning Peipsile saab pilgu peale heita lisaks ka läbi Peipsi veebikaamerate,» märkis Klaus. Ühtlasi meenutab ta, et praegu on viimane aeg kutselistel kaluritel võrgud välja võtta.