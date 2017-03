õpilast 402 Eesti koolist lahendavad täna võistlusmängu Känguru ülesandeid. Teadaolevalt on tegu maailma populaarseima matemaatikavõistlusega. Valgamaalt on osalemas eilelõunastel andmetel 449 õpilast 14 koolist. Kõige enam on maakonnas osalejaid Valga põhikoolis – 134, andis teada korraldaja Raili Vilt.