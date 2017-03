Riigiasutused Valga linna kolima ei kiirusta

Postimehes avaldatud riigihalduse ministri Mihhail Korbi esialgse ettepaneku järgi leiaksid Valgas uue asukoha Tallinnas paiknevad keskkonnainvesteeringute keskus (KIK) 83 ja keskkonnaagentuur 50 töökohaga. Sealjuures töötab keskkonnaagentuuri juhi Taimar Ala kinnitusel asutuses praegu 206 inimest. Millised asutused ja mis mahus kolivad, selgub täpsemalt valitsuse arutelude käigus.

Valga maavanem Margus Lepik ütles, et laias plaanis on ametiasutuste kolimine kahtlemata positiivne. «Number üks on inimesed ja töökohad, mis tähendab maksutulu. Inimeste siinolek tähendab, et elu muutub aktiivsemaks kõigis valdkondades. Inimene, kes riigiasutuses tööl, on üldiselt hea haridustasemega, laia silmaringuga, ta elavdab kohalikku elu ka laiemalt.»

Küll tegi maavanemat murelikuks, et esialgses kavas mainitud kaks asutust on kindla spetsialiseerumisega. Lepik ütles, et olulist erinevust, keda kolida, küll pole, kuid tõi maakonna eripärast lähtuvalt siia sobivate asutuste näidetena riigimetsa majandamise keskuse, maaeluministeeriumi, Eesti Raudtee ning veterinaar- ja toiduameti.

«Siia tulevad valdkondlikud spetsialistid, keda juhitakse keskusest. Isegi kui ametikoht Valka luuakse, võib jääda täitmata meie suurim eesmärk, et need inimesed tuleksid siia peredega elama. Vaevalt leiame pere, kus mõlemad liikmed keskkonnaalase haridusega ja sobiksid sellele ametikohale.»

Valga linnapea: tuhat töökohta on vähe

Valga linnapea Kalev Härk on kolimiskava suhtes väga toetav ja lootis hiljutisel Valga gümnaasiumis korraldatud arutelul, et see ei jää puhtalt retoorikaks.

«Arvan, et tuhat on mõttetult vähe, me võiks rääkida rahulikult 5000 töökohast. Need saaks olla jagatud nii, et igal ministeeriumil on võimalik teatud töökohad tema enda valikul paigutada laiali Eestisse. Need võivad olla ka kodukontorites või kindlaksmääratud tugipunktides, kus istuvad inimesed, kes ka tegelikult pahatihti Tallinnas ministeeriumite koridorides ei suhtle. Miks peavad nad siis olema ühe koridori peal? Nad võiks olla väga vabalt Valgas, Võrus, Viljandis.»

Kuna praegu on käimas omavalitsuste ja maavalitsuste reform, on aeg asutuste kolimiseks Härgi sõnul soodne. Keskkonnainvesteeringute keskust ja keskkonnaagentuuri pidas ta mõistlikeks valikuteks, kuna sinna on vaja eri taseme ametikohti. Osa inimesi saaks tema sõnul tulla näiteks kinniminevast maavalitsusest, riigiametniku pereliikmed saaks aga näiteks tööd leida kohalikes ettevõtetes, kel vaja kvalifitseeritud tööjõudu.

«Teame, et Tallinnas on tohutu tööjõupuudus. Riigiasutustest vabanevad inimesed saavad väga vabalt leida endale erasektorist uue töö – usun, et nad hätta ei jää. Samal ajal on palju inimesi mujal Eestis, kes tahaksid endale rahulikumat elukeskkonda ja tööd väljaspool Tallinna.»

Agentuuri juht ootaks põhjalikumat analüüsi

KIKi juhi Veiko Kaufmanni vastus oli põgus, kuna otsust, kas ja millised asutused ümber kolitakse, pole valitsus veel teinud.

«KIKi esindus on Valgamaal olemas ja nii ka teistes maakondades üle Eesti. Meie asutuse väärtus on eelkõige kompetentsed ja suurte kogemustega inimesed, kelle asendamine oleks keeruline. Mida selline otsus kaasa tooks ja kuidas asutuse tööd mõjutaks, saab hinnata, kui riik on selle otsuse teinud. On selge, et juht peab olema seal, kus tema meeskond, aga nii suur otsus nagu elukoha vahetus tuleks esmalt läbi rääkida perega.»

Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala ütles, et nende asutus on eesrindlik ja teeb hea meelega seda, mis on mõistlik ja mida toetavad tõsised argumendid. Esialgu nägi ta siiski, et suuremat analüüsi riik teinud pole.

«Tallinn pole mingil juhul kinnisidee. Mis puudutab mind ennast, siis samuti sõidan: ei ela Tallinnas. Miks mitte teha asju väljaspool pealinna, aga see peab mingit arusaadavat kasu tootma. Kogu lugupidamise juures, ma ei ole ühtegi päris kainet analüüsi ega mõtet näinud, mis toetaks seda, et koliks kuskile ära,» ütles Ala.

Kolimine tooks tema sõnul esimese hooga hulga ebakindlust ja segadust ning rutiini taastamine võib võtta aastaid. Ka osalist kolimist ta toetama ei tõtanud, sest nende 206 töötajaga asutuse jupiti mujale viimine oleks juhi sõnul pigem killustamine. Samuti ütles Ala, et sobivaid töötajaid on raske leida isegi Tallinnas.

«Ühest küljest me riigina ei jaksa maksta palka ja seda kompetentsi on riigis niivõrd vähe. Täna käisin ise mööda linna inimesi veenmas. Nendes tingimustes me juba praegu ei leia endale asjalikke töötajaid, kes kvalifitseeruks või kes tahaks seda asja selle tasu eest teha.»