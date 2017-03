Politsei pidas Valgas kinni tuttavat rünnanud mehe

Eile õhtul kella 19.25 paiku laekus politseile teade, et Valgas J. Kuperjanovi tänava kortermaja ees tungis 24aastane mees sõnavahetuse käigus kallale 45aastasele tuttavale mehele. Kallaletungi käigus sai kannatanu sedavõrd raskelt viga, et kaotas teadvuse. Meedikud viisid raskes seisus mehe Valga haiglasse ravile. Tuttavat rünnanud mees põgenes aga sündmuskohalt.

Politsei asus kuriteoteate laekudes selgitama teo toime pannud mehe võimalikku liikumissuunda ning operatiivselt tegutsedes tabati mees õige pea oma kodust. Korrakaitsjad pidasid mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning ta viidi politseijaoskonna arestimajja.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väina sõnul on mees kuriteos kahtlustatavana kinni peetud 48 tunniks. «Esialgu teame, et juhtumis osalenute vahel tekkis omavaheliste suhete pinnalt tüli.»

Kagu politseijaoskonna juht Helmer Hallik sõnas, et mõistetavalt õõnestab taoline vägivalla tegu kodanike turvatunnet.

«Inimeste rahustamiseks rõhutan, et Valgas on jätkuvalt turvaline liikuda ning elada. Selliseid juhtumeid, kus inimest tänaval selge põhjuseta rünnatakse, tuleb väga harva ette ja kui siiski midagi sellist juhtubki, on enamasti tegu tuttavate inimeste omavahelise arveteklaarimisega, kus tüli sütitaja on kas liigne alkohol või varasemad erimeelsused,» selgitas Hallik.

Jaoskonnajuht lisas, et kannatanu viibib tänagi veel raskes seisus haiglas ning on kahetsusväärne, et omavaheliste erimeelsuste lahendamiseks taas kord füüsiline vägivald käiku lasti. Politseijuhi sõnul alustas Valga menetlusgrupp juhtunu üksikasjade selgitamiseks kriminaalmenetlust. Menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.