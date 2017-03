Päästjad kustutasid ohtliku lõkke

Kella 12.45 ajal said päästjad teate, et Õruste külas põleb vanade palkide hunnik. Lõke hooneid ei ohustanud, kuid et suure lõkke teinud mees polnud ohutusnõuetega arvestanud, siis tuli lõke kustutada. Puhus tugev tuul ja läheduses oli kuivav kulu, mis võinuks lihtsasti süttida.

Päästeamet paneb inimestele südamele, et lõkke põletamisel peab täitma kõiki ohutusnõudeid, piirata lõkkease mittesüttiva pinnasega, hoida käepärast esmased kustutusvahendid (kustuti, ämber või voolik veega) ning valvata, et tuli lõkkeasemelt kaugemale ei leviks.

Alla ühemeetrise läbimõõduga lõkke tegemisel peab lõkkekoht paiknema hoonetest või puuriitadest vähemalt 8 meetri kaugusel. Üle ühemeetrise läbimõõduga tule tegemisel peab lõkke tegemise koht paiknema hoonetest või põlevmaterjali hoiukohast vähemalt 15 meetri kaugusel. Lõket tohib teha ainult tuulevaikse ilma või nõrga tuulega kuni 5,4 meetrit sekundis (liiguvad puude peenikesed oksad). Tuleohutusnõuete eiramine on karistatav rahalise trahviga.