Galerii: Valgamaad väisav president istus traktorirooli

Presidenti olid tervitama tulnud ka kaks naabrimehest põllumeest. Mati Nurm poeg Ahtiga tutvustasid presidendile talu tegemisi, näitasid valmistoodangu ladu, kuivatit, võimsaid mahuteid ning erisugust põllumajandustehnikat, mida talu õues oli hulgaliselt.

"Alustasin oma emapoolse vanaema talus teraviljakasvatusega 1991. aastal nullist. Maad oli mul tolle aja kohta päris palju ehk siis 44 hektarit. Alustasime sööda ja toiduteravilja kasvatamisega, kuid juba 1992. aastal tegime ka esimese sertifitseeritud seemnepartii. Lisandusid hernes ja raps," rääkis presidendile 2008. aastal Eesti aasta põllumehe tiitli saanud Mati Nurm. Praegu tegeleb talu sertifitseeritud seemnete tootmise ning maasikakasvatusega.

Enamik, üle 90 protsenti seemnest müüakse ära Eestis. "Oleme teraviljaseemet müünud ka Lätti ja herneseemet eksportinud Rootsi ja Soome," lisas Nurm.

Maad on talul 850 hektarit. "Ostaksime juurde, kui oleks osta. Maa on siinkandis kulla hinnaga, polegi pakkumisel," ütles Ahti Nurm. "Hea on kuulda, et põllumajandust on siinkandis nii palju, et maale on tekkinud lausa konkurents," nentis president.

Tehnikaga tutvustmisringil pakkus Mati Nurm presidendile võimalust istuda uue ja uhke taimepritsi ja ka ühe võimsa traktori kabiini rooli taha. Seda võimalust Kaljulaid ka kasutas. "Väga mugav oli seal kabiinis istuda, arvuti taga pole üldse nii mõnus," nentis president traktorikabiinist väljudes.

Talule ring peale tehtud, kutsus Nurm külalised talutarre, kus perenaine saabunud külalisi võõrustas.

Edasi sõideti, politseiauto tulede vilkudes ees, Otepää poole, kus president tutvus Tehvandi spordikeskusega, külastades muu hulgas Tehvandi hüppetorni. Vestlusringis oli aga teemaks Otepää piirkonna spordi- ja turismiarendus.