Valgamaal on toetuse ootel kolm lasteaeda

Millistele Valgamaa lasteaedadele toetust taotleti, ei saanud KIKi kommunikatsioonijuht Elina Kink veel Valgamaalasele öelda. Küll ütles ta, et Valgamaalt laekus kolm taotlust.

Toetus on mõeldud kohalikele omavalitsustele, et rekonstrueerida lasteaedu, parandades nende energiatõhusust ja vähendades ülalpidamiskulusid. Toetust sai taotleda lasteaedadele, kus käis eelneva aasta 1. oktoobril vähemalt 40 last. Tingimustele vastab ligikaudu 90 protsenti kõigist munitsipaallasteaedadest.