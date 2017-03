Mis võib juhtuda võltskauba ostjaga?

On laialt teada, et internetist disainertoodete järgi tehtud odavaid koopiaid ehk võltsinguid ostes võib pettuda toote kvaliteedis ja võltsingud on vastuolus autorikaitsereeglitega. Paraku sageli ei teata, et võltsitud toote tellijat võib ka karistada, sealhulgas ka kriminaalkorras.

Mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides on kohaliku seadusega ette nähtud mitmeid sanktsioone, mida ei rakendata üksnes võltskauba müüjatele, vaid ka ostjatele. Nii võib Lätis võltsingu ostjat tabada rahatrahv 70 kuni 350 euroni. Horvaatias küündib maksimaalne trahvisumma 1500 euroni ning Austrias võib toll võltskauba üle piiri toojat karistada kuni 15 000 eurose trahviga. Iirimaa seadused võimaldavad teatud olukordades lisaks trahvile rakendada vangistust.

Lisaks võimaldavad osade liikmesriikide seadused tarbijalt sisse nõuda teatud protsendi võltskauba maksumusest või tuleb tarbijal kanda toote hävitamisega seotud kulud. Seejuures on liikmesriike, kus tarbija heauskne käitumine ning oskamatus võltskaupa ära tunda ei vabasta teda vastutusele võtmisest.

Majanduslik kahju või terviserisk

Kui võltskaup või osutuda tõeliseks pettumuseks eelkõige kvaliteedi ehk toote tegelike omaduste tõttu, võib välisriigist ostu puhul toll konfiskeerida tellitud kauba. Siis on tarbija ilma nii kaubast kui ka makstud rahast. Pea alati võib olla kindel, et võltskauba müüjad ei paku garantiid ega lahenda tarbijate pretensioone.

Vähem tähtis ei ole ka risk tarbija tervisele. Näiteks kui tarbija ostab tuntud ja tunnustaud brändi päikeseprillide järgi tehtud odava koopia, siis kas saab olla kindel, et need tema silmi kahjuliku UV-kiirguse eest kaitsevad? Või on sellised prillid hoopistükkis silmi kahjustavad? Mida võivad sisaldada järgi tehtud parfüümid, kui allergeenide vabad või ohutud on need kasutaja nahale?

Kuivõrd võltskaupade hulgas liigub lisaks rõivastele ja aksessuaaridele ka tehnikakaupu, võivad järgi tehtud tehnikatooted olla toodetud ohutusreegleid arvesse võtmata ning kasutamisel põlema süttida või plahvatada. Näiteid võib tuua nii telefonidest, printeritest kui kodumasinatest. Väga suur oht tervisele kaasneb ka originaaltoote kopeerimisel valmistatud mänguasju ostes, sest väikelapse tervist võib tõsiselt ohustada mistahes ohutusnõude eiramine tootmisel.

Kuidas internetis vahet teha originaal- ja võltstoodetel?

Originaaltooteid müüvatel ja petturlikel veebipoodidel saab eelkõige vahet teha veebiaadressi või otsingumootorite kuvatud info järgi. Kui jääb silma kaup sellistel veebilehekülgedel, kust saab väidetavalt soetada bränditooteid, kuid veebiaadress sisaldab täiendavalt selliseid sõnu nagu „design“ „2you“ „online“ „stock“ „supreme“ „cheap“ jms, tasuks ost katki jätta. Tuntud brändide veebikaupluste aadressid on reeglina lihtsad ja kaubamärgile viitavad, mitte üleliigsete lisanditega. Paljud tundud kaubamärgiomanikud jagavad oma lehekülgedel ka teavet volitatud edasimüüjate kohta.

Teiseks väga oluliseks indikaatoriks on toote hind. Enne võõralt saidilt tuntud kaubamärgi toote ostmist tasub võrrelda hindu originaallehel avaldatud hindadega. Silmatorkavalt odavamad hinnad viitavad otseselt võltsingule. Samuti kriitiliselt vaadata ka netipoes kuvatud logosid ning võrrelda neid ametlike edasimüüjate avaldatud logodega.