President: Valgamaa väärtused on piirilähedus, loodus ja inimesed

Proua president, te olete kaks päeva Valgamaal ringi liikunud – missuguste muljetega siit lahkute?

«Siin on palju toredaid optimistlikke inimesi, kellel juured tugevasti maa küljes kinni. Mulle tundub, et iga euro, mille Eesti riik saab kulutada siin piirkonnas, kus on vähe inimesi, palju maad ja suurte linnadega võrreldes natuke kesisem elujärg, tekitatud tulu võiks ilmselgelt olla suurem kui investeeringutel, mis tehakse Tallinna linna.»

Kas teil jääb sellest visiidist meelde midagi erilist, midagi, mis üllatas?

«Tõrva noored kindlasti oma väga nutikate küsimustega, intervjuuga, nende teadlikkus tänapäevasest ajakirjandusest ja tahe seda ise teha omakandi inimestele. See isetegemise tahtmine just noorte puhul on nii oluline, et elu suurtest keskustest kaugel kestaks. Rõõm oli näha.»

Kas teil on varasemaid sidemeid Valgamaaga?

«Minu emapoolne suguvõsa on pärit Mulgimaalt Helme kihelkonnast. Nii et on.»

Mis võiks teie arvates olla Valgamaa edu võti? Mis on see eriline pärl, mis teeb sellest erilise koha?

«Piirilähedus on alati väärtus. Puhas loodus on Euroopas üha enam väärtus. Lõuna poolt tulijale tuleb tegelikult Valgamaa esimesena ette. Riias on väga suur lennujaam. Suur osa Euroopa turiste reisib mudeli järgi lend pluss rendiauto. Siin on kõik võimalused selleks, et kujuneda ka turismi võtmes oluliseks piirkonnaks. Aga Valgamaa edu võti on ikkagi Valgamaa inimesed ja see, mida nemad siin tahavad teha.»

Tulemas on haldusreform, kaovad maavalitsused, räägitud on maakondade praegusel kujul kaotamisest. Milline võiks olla Valgamaa näiteks viie aasta pärast?

«Nii nagu Valgamaal, muutuvad igal pool mujal kõige tähtsamaks kohalikud kogukonnad. On oluline, et kohalik võim, vallavanemad ja vallavalikogud oskavad kohalikku initsiatiivi ära kasutada ja toetada, nii et see initsiatiiv ei väsiks ja sellest saaks meie normaalne isetegemise vorm ja viis.

Arvan, et see ongi meile ainuke jõukohane viis teha niisugust Eestit, nagu tahame. Toetuda kogukondadele ja lasta nendel teha just seda, mis on igal pool nende arvates vajalik.

Tõenäoliselt ei ole otstarbekas püüda pakkuda üle Eesti igal pool ühte mõtteviisi, täpselt ühesuguseid tegevusi. Hea on, kui inimesed saavad ise kohapeal otsustada ning kohaliku kogukonna tähtsus elu korraldamisel kasvab.»

Rääkisite ka aastapäevakõnes kogukondadest. Mida kogukonnad ära saaksid teha?

«Rääkisin sellest, mida olen näinud. Ma ei mõelnud seda kõneosa välja, vaid kirjutasin selle maha otse Eesti elust. Tõin ka näiteid. Rääkisin Viljandi maanaiste ühendusest, kes pakuvad sotsiaalteenuseid paljudes valdades Viljandimaal. Ise ütlevad kahetsevalt, et kogu maakonda me ei kata. Samamoodi on kogukonnateenus see, kui kohalikud noored teevad üksteisele raadiosaateid või ajalehti.

Kogukonnateenuse puhul ongi oluline, et seda ei ole vaja standardiseerida. See võib olla ükskõik mis senikaua, kui kohalikud inimesed ütlevad, et neile on seda vaja. Ei olegi vaja mõelda, kuidas keskselt seda või teist teenust korraldame, vaid on vaja anda kohapeal õigus korraldada seda otstarbekalt – nagu just seal külas või linnas tarvis on.»