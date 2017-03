Valga-Uulu maanteelõik Kulli ja Piiri külas, kus teele valgunud pinnas on korduvalt roolikeerajate elu ebamugavaks teinud.

Hummuli vallas Valga-Uulu maantee 13. kilomeetril Piiri ja Kulli külas on probleemsel teelõigul piiratud sõidukiirust. Vihmasajuga on pinnas kandunud teele ja asfalt on kohati porine.