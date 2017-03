Metallkangiga ründaja lõi mehe koomasse

Kolmapäeva õhtul kella 19.25 paiku laekus politseile teade, et Valgas J. Kuperjanovi 16 kortermaja ees tungis 24aastane mees esialgsetel andmetel sõnavahetuse käigus kallale 45aastasele tuttavale mehele. Kallaletungi käigus sai kannatanu sedavõrd raskelt viga, et kaotas teadvuse. Meedikud viisid raskes seisus mehe Valga haiglasse ravile. Tuttavat rünnanud mees põgenes aga sündmuskohalt.

Politsei asus teate laekudes selgitama ründaja võimalikku liikumissuunda ning tabas mehe õige pea tema kodust. Korrakaitsjad pidasid mehe kuriteos kahtlustatavana kinni ning ta viidi politseijaoskonna arestimajja.

Õe teada ohver ja ründaja teineteist ei tundnud

Ohvri õde rääkis Valgamaalasele, et tema teada nägi tema vend sel päeval ründajat esimest korda. Lööja oli tuttav küll mehe pojaga. «Ta on ohvri poega hirmutanud, terroriseerinud, välja pressinud,» rääkis naine.

«Ründaja vist helistas ohvri pojale, või kutsuti poeg välja. Isa läks ka välja, poeg oli juba ära jooksnud,» kirjeldas ohvri õde. Tema ise sündmuskohal ei viibinud, talle kirjeldasid sündmust venna abikaasa, kes viibis rünnaku ajal majas, ja veel üks vägivalda pealt näinud naine, kes ise samuti ründaja eest põgenes.

Täpsemat infot õel vägivallani viinud sündmuse põhjuste kohta polnud. Ohvri abikaasa leidis oma mehe maja eest ning Valga haiglast viidi kannatanu edasi Tartu Ülikooli kliinikumi intensiivravi osakonda. «Minu lähedane on koomas koljuluude murruga,» tõdes õde nukralt.

Lööja võeti vahi alla

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius andis teada, et Tartu maakohus rahuldas reedel prokuratuuri taotluse ja ründaja võeti kuni kaheks kuuks vahi alla. «Lisaks sellele on praeguseks välja selgitatud, et löömine toimus metallist kangitaolise esemega ning asjaosaliste kohtumine ei olnud juhuslik,» ütles Sinkevicius.

Kagu politseijaoskonna juht Helmer Hallik sõnas, et mõistetavalt õõnestab taoline vägivallategu kodanike turvatunnet.

«Inimeste rahustamiseks rõhutan, et Valgas on jätkuvalt turvaline liikuda ning elada. Selliseid juhtumeid, kus inimest tänaval selge põhjuseta rünnatakse, tuleb väga harva ette ja kui siiski midagi sellist juhtubki, on enamasti tegu tuttavate inimeste omavahelise arveteklaarimisega, kus tüli sütitaja on kas liigne alkohol või varasemad erimeelsused,» selgitas Hallik.

Jaoskonnajuht lisas, et on kahetsusväärne, et omavaheliste erimeelsuste lahendamiseks taas kord füüsiline vägivald käiku lasti. Politseijuhi sõnul alustas Valga menetlusgrupp juhtunu üksikasjade selgitamiseks kriminaalmenetlust. Menetlust juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.