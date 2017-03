Nädala teine pool toob kuni 10 soojakraadi

Ilmajaama andmetel on teisipäeva öö hakul pilvine ilm ning sajab lörtsi ja vihma. Pärast keskööd taevas küll selgineb ja sadu lakkab, kuid hommikul tiheneb pilvisus taas. Lääne-Eestisse jõuab uus lörtsi- ja vihmasajuala. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-8 m/s, saartel tugevneb tuul 5-11, puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +2 kraadi. Teisipäeva ennelõunal on pilvine ilm. Sajab lörtsi ja vihma. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ning lääne poolt alates sadu lakkab. Tuul pöördub kagust edelasse 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 1-7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul tõusevad hommikul puhangud kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab enamasti vihma. Puhub edelatuul 5-11, puhanguti 15 m/s, saartel ja rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Sooja on 2-7 kraadi.

Neljapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 5-11, saartel ja põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Neljapäeva päeval on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s, põhjarannikul läänekaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 4-10 kraadi.