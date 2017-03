Video: jõhker rünnak Valga haiglas päevapealt turvameetmeid ei muuda

Peksmise üksikasju ja asjaolusid haiglajuht ei avaldanud, viidates asutusesisele uurimisele. Ta tõi välja, et Valga haiglas turvatöötajat eraldi pole, kasutusel on häirenupp, mille koostööpartner on turvafirma. Personali on koolitatud toime tulema agressiivsete patsientidega. 12 vigastatuga intsidendile reageerimise kohta sõnas Seer järgmist: «Politsei ja G4S reageerimine oli operatiivne.»

Kui riskianalüüs toetab ja haigla vajalikuks peab, siis ollakse tulevikus valmis turvatöötaja palkamiseks. Seni rakendatakse haiglas häirenupusüsteemi ja päevapealt muudatusi tegema ei rutata.

Valga haiglas kehtib patsientide külastuskeeld ning osakonda, kus peksmine aset leidis, polnud võimalik video tegemise otstarbel külastada.