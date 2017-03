Hullunud patsient vigastas haiglas 12 inimest

«Esmane on haigla enda töötajate reageerimine sündmusele, töötajad on õpetatud agressiivse patsiendiga toime tulema. Patsiendid, kellel tuvastatud sellist sorti häire, et nad vajaksid täiendavaid meetmeid, näiteks psühhiaatrilist ravi, suunatakse Tartusse või Viljandisse.»

Seer ei välistanud, et haigla võib turvamehed palgata, kuid selle ja ka teiste edasiste sammude vajadust peab näitama uurimine.

«Kui sündmuse rekonstrueerimise käigus tuleb välja täiendavaid meetmeid, mida peaksime veel rakendama, siis teeme seda. Eks teeme omad järeldused ja kui osutub põhjendatuks ja vajalikuks ja riskianalüüsidest täiendavalt tuleb välja, et turvameeskonna kohapeal olemasolek on kindlasti vajalik tulevikus, me seda kahtlemata ka teeme,» rõhutas ta.

Valga haigla nõukogu esimees Mart Einasto nimetas juhtunut kahetsusväärseks, aga lausus, et turvameeste palkamine on Valga haigla juhatuse otsustada.

Valgamaalane kohtas haigla koridoris haigla kirurgi Ene Tuvikest, kelle silma all oli suur sinikas. Teised töötajad kinnitasid, et Tuvikene langes mehe rünnaku ohvriks, kuid kirurg keeldus kommentaarist, viidates, et neid jagab vaid haigla juhtkond.

Keeruline ette näha

Sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste ütles, et täpsemaid asjaolusid teadmata on juhtunut raske kommenteerida. «Kahtlemata ei ole sellised rünnakud haiglates õnneks kuigi sagedased, vähemalt meieni selliselt neid jõudnud ei ole. Vahel ongi väga keeruline ette ennustada, kuidas patsient ühele või teisele asjale reageerib.»

Lõuna ringkonnaprokuratuur andis teada, et vahejuhtumi asjus algatab politsei kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb kehalist väärkohtlemist ehk teise isiku löömist ja tervise kahjustamist, kui see on toime pandud korduvalt. Samuti uuritakse juhtunut seadusepügala alusel, mis käsitleb rünnet politseiametniku vastu.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väina sõnul selgitatakse menetluse käigus ühtlasi välja, kas isik on süüdiv. «Hetkel on ründaja arstide järelevalve all ning teistele inimestele ta ohtlik ei ole,» ütles ta eile.

Käitus ettearvamatult

«Väljakutse saanud politseipatrull oli sündmuskohal mõne minutiga. Olukord oli tõsine, sest mees käitus ettearvamatult ning vigastatute ring suurenes üsna kiirelt lühikese aja vältel,» kirjeldas Lõuna prefektuuri politseikapten Toomas Joakit.

Sündmusele reageerinud patrulli eesmärk oli agressiivne patsient võimalikult kiiresti ohutuks teha ning vältida täiendavaid ohvreid. «Mees osutas politseinikele kinnipidamisel vastupanu, kuid rahunes kiirelt pärast politsei sekkumist ja käeraudade peale panemist,» selgitas politseikapten.

Prokuratuur kinnitas, et nende esialgsetel andmetel sai viga tosin inimest, õnneks suuremaid kehavigastusi ei esinenud. Juhtunu üksikasjad selgitatakse välja edasises menetluses.

Tartu ülikooli kliinikumist kinnitati, et mees viibib seal. «Saame öelda, et see patsient on kliinikumi arstide hoole all, aga rohkemat me ei ütle,» lausus Tartu ülikooli kliinikumi avalikkussuhete direktor Kristi Tael.

Valga haigla tunneb kaasa õnnetusjuhtumis kannatanutele ja nende lähedastele.

Silt Valga haigla koridori uksel ütleb, et seoses viirusnakkuste jätkuva levikuga soovitab haigla seal viibivaid patsiente mitte külastada. Haigla juhataja Marek Seer keelas gripiohule viidates ajakirjanikel siiski konkreetselt sündmuspaiga külastamise. Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane