Endla Schasmin, Valga keskraamatukogu direktor: Seekord hinnatakse aastatel 2015 ja 2016 ilmunud novelle. On, mille hulgast valida: novelli- ja jutukogumikke on ilmunud üle kahekümne, lisaks ajakirjanduses avaldatud lood. Seni on esitatud neli novelli, üht neist kaks korda. Ettepanekuid saab veel teha 31. märtsini ja siis teeb žürii oma valiku.