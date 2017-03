Uudis poodide võimalikust sulgemisest osutus ennatlikuks

«Märtsi keskpaigas toimub Coopis koosolek, kus muu hulgas arutatakse kuue Lõuna-Eesti kaupluse saatust, » kirjutas ERRi portaal toona.

Valgamaalase uurimisel selgus aga, et tegemist oli vaid ühe koosolekupunkti avalikuks tulekuga, kus arutleti, kas ja mil moel on võimalik paari kauplusega jätkata.

Äreva teate põhjustasid probleemid piirikaubandusega

Coop Eesti kommunikatsioonijuhi Martin Miido sõnul pole päevakorras ühegi poe sulgemine. «Kõnealune teema puudutas Lõuna-Eesti piirkonda ja oli otseselt seotud piirikaubandusega. Pigem püütakse leida viise, kuidas kauplusi jätkuvalt käigus hoida olukorras, kus piirikaubandus vähendab kaupluste käivet, » selgitas ta.

Miido sõnul on Lõuna-Eesti väikeste poodidega seonduvalt peamine probleem, et kui inimesed juba lähevad Lätti, ostavad nad sealt lisaks alkoholile muid asju, mida soodsamalt saab. «Ostetakse nii toitu kui kütust. See teebki Eesti piiriäärsete väikekaupluste elu raskemaks.»

Siiski rõhutas ta, et sulgemisotsus on alati kõige viimane variant ja seda praegu teha ei kavatseta.

Valgamaa poed jätkavad tegutsemist

Valgamaal asuvad Coop jaeketi kauplused Valgas, Otepääl, Nõunis, Hellenurmes, Pukas, Leebikus, Riidajas, Alal, Ritsus, Tõrvas ja Hummulis.

Eelmisel aastal ähvardas Nõuni kauplust sulgemine, kuna töötati kahjumiga, kuid kohalikud inimesed korjasid sulgemise vastu poolteistsada allkirja ning koosolekul Elva Tarbija Ühistu juhtidega saadi selgus, et pood jääb avatuks. Elva Tarbijate Ühistu turundusjuhi Külliki Kulli sõnul läheb nende ühistus olevatel Valga maakonda jäävatel poodidel hetkel rahuldavalt ning ta kinnitas, et ühelgi neist sulgemishirmu ei ole.

Tõrva Tarbijate Ühistu juhataja Ilona Leetma sõnul oli varasemalt avaldatud pressiteade ennatlik ning jutt poodide võimalikust sulgemisest kontekstist välja rebitud. «Seega ei ole praegu Valgamaa inimestel küll muretsemiseks põhjust, poed jätkavad tavapärast tegutsemist.»

COOP EESTI

Eesti tarbijate ühistuid ühendavaks keskorganisatsiooniks on Coop Eesti (endine ETK), mis loodi 1917. aasta 7. mail. Tänapäeval on Coopi liikmed 19 tarbijate ühistut üle kogu Eesti, millel omakorda kokku ligi 83 000 klientomanikku ehk ühistu liiget.