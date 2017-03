Valga haigla rünnaku ohvrid võisid saada esialgu väidetust tõsisemalt viga

Valgamaalase poole on täna, 21. märtsil pöördunud mitu inimest, kes seadnud kahtluse alla Valga haigla juhi Marek Seeri eilse väite, et pühapäeval Valga haiglas toimunud rünnakus kannatasid ohvrid vaid marrastuste ja sinikate all.

Inimesed, kes on tutvustanud endid kui rünnaku ohvriks langenud patsientide ja haiglatöötajate lähedastena, on väitnud, et mitmel kannatanul on juhtunu tõttu luumurrud. «Ühel kirurgil oli roide- ja abaluumurd, teisel killuline sarnaluumurd ja pöidlaluumurd» rääkis üks vihjajatest.

Teine helistanud inimene loetles temale teadaolevatest vigastustest nina- ja reieluumurdu, peapõrutust ja isegi ajukahjustust.

Samas oletas üks helistaja, et ajaks, mil haiglajuht vigastuste kohta infot jagas, ei pruukinud tal endalgi nendest täit ülevaadet olla, kuna kannatanud hakanud röntgenis vigastusi fikseerimas käima alles eile kella 10 ja 11 vahel.

Vigastused haiglale teada

Valga haigla juht Marek Seer kinnitas täna, et eile Valgamaalasele antud intervjuu toimumise ajal olid tõepoolest uuringud veel pooleli. «Esmane hinnang vigastuste kohta põhines suusõnalistel selgitustel, põhjalikumad uuringuid teostasime. Uuringute ja korduvuuringute põhjal selgus vigastuste tegelik ulatus. Vigastused said fikseeritud ning korraldatud edasised ravitoimingud.»

Vigastuste täit mahtu haiglajuht avaldada ei saanud. «Tegemist on delikaatsete isikuandmetega, mistõttu informatsiooni on võimalik jagada ainult patsiendi kirjalikul loal, mis eeldab tema nõusolekut, tema isikuandmete ja terviseandmete kajastamisel avalikusele.»

Küsimusele, et kas Valga haigla hüvitab rünnakus viga saanud inimeste raviarved, Seer otsest vastust ei andnud. «Loomulikult, nii nagu ma juba eile rõhutasin, hoolime oma töötajate ja patsientide eest. Kui teiste inimeste vastu füüsilist vägivalda teostanud isik oli teo toimepanemise ajal teo ja otsusevõimeline, siis vastutab ta oma teo ja tagajärgede eest vastavalt seadusele."

Seer vabandas Valga haigla nimel veelkord toimunud intsidendi pärast ja kinnitas, et nad rakendavad erinevaid võimalusi kannatada saanud patsientide ja töötajate abistamiseks.

Politsei ootab täpsemaid andmeid

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väin selgitas, et kannatanute vigastuste kohta on tõendiks patsiendikaardid, mis koostatakse raviasutuses. «Praeguseks neid veel politseile edastatud ei ole, seega ei ole võimalik kinnitada teile laekunud juhusliku informatsiooni paikapidavust,» ütles ta täna pärastlõunal.

Ringkonnaprokurör selgitas, et raskete vigastustena kvalifitseeruvad kuriteo mõttes eluohtlikud vigastused, mistõttu ongi esialgu laekunud andmete põhjal öeldud, et raskeid vigastusi ei ole tuvastatud.

«See ei tähenda aga seda, et mõnel kannatanul ei võiks aja möödudes ilmneda raske vigastus. Seega, kuna raviasutusest ei ole laekunud tõendina käsitletavaid dokumente kannatanute vigastuste kohta, ei ole võimalik öelda täpseid vigastusi,» lisas ta.

Kõneldes uurimise hetkeseisust, ütles Väin, et täna toimuvad kannatanute ülekuulamised.

Mis puudutab haiglas laamendanud isiku süüdivust või süüdimatust teo toimepanimise hetkel, tõdes Väin, et kohtupsühhiaatriaekspertiisi teostamiseks kulub ka teatud aeg ja selle vastus ei tule mõne päevaga.

«Kui ründaja osutub süüvõimetuks, siis vastavalt kriminaalmenetluse käigus selgitatavatele andmetele saab otsustada, kas sündmuse toimumine sai võimalikuks kellegi õigusrikkumise tõttu või mitte,» lõpetas Väin.