Eesti Vabariigi juubelipidustused algavad matkaga

«Sada aastat tagasi ühendati eestlaste asuala esmakordselt ajaloos ametlikult meie maaks. Rahvamatk on parim viis selle ajaloofakti teadvustamiseks läbi reaalse ühise kogemuse, mille annab matkamine selle maa erinevais paigus,» rääkis EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu.

Ta avaldas heameelt, et avasündmus sünnib riigikantselei, MTÜ Spordiürituste Korraldamise Klubi, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ning kohalike rahvamajade ja esinejate koostöös. Sillana suvise noorte laulu- ja tantsupeoga toimub 16. aprillil Kurgjal «Mina jään» esitluskontsert. Eesti Televisiooni 16. aprilli saatepäev on samuti pühendatud EV100-le.

Pühapäeval, 16. aprillil seavad seiklussportlased ja hea ettevalmistusega matkajad sammud kunagisele Liivimaa ja Eestimaa kubermangu piirile, mis kulgeb Peipsi rannalt Läänemere kaldale.

«Kubermangupiir on ajalooliselt sätitud aladele, kus see kõige vähem inimtegevust segaks: metsadesse ja rabadesse, jõgede keskele. Samas pole testmatkade käigus ette tulnud kohta, kust läbi või üle ei saaks, nii et tõotab huvitav matkapäev tulla,» sõnas matka projektijuht Paavo Nael.

Iga grupp matkab läbi oma lõigu ning õhtuks on piirijoon läbitud. Tänu matkajate kaasas kantavatele GPS-seadmetele on võimalik jälgida nende liikumist virtuaalsel kaardil, kus vastavalt matkajate edenemisele maastikul kustutatakse Põhja- ja Lõuna-Eestit eraldanud piirjoon. Virtuaalset kaarti saab jälgida ETV ekraanilt ja EV100 kodulehelt.

Lisaks «piirikustutajatele» läheb endise kubermangupiiri lähedusse Eestimaad avastama veel kuni 3000 rahvamatkajat, kes saavad valida üheksa sihtkoha ja 18 erinevas pikkuses marsruudi vahel. Need marsruudid läbivad Eestimaa erinevaid paiku ja maastikke. Marsruudid on erineva pikkusega alates kolmest kuni 23 kilomeetrini.

Matkajate sihtkohad on üheksa omaaegse kubermangupiiri läheduses asuvat rahvamaja: Tõstamaa, Lõpe, Järvakandi, Lelle, Kurgja, Oisu, Päinurme, Sadala, Avinurme. Saabujaid ootab kõigis neis ees soe supp ja kultuuriprogramm. Kuna kogunemispaigad suudavad vastu võtta piiratud arvu külalisi, saab matkadele registreeruda 3000 esimest huvilist. Registreeruda saab aadressil ev100.ee. Rahvamatkal osalemine on tasuta.

EV100 juubeliperiood kestab 2. aprillini 2020, mil möödub 100 aastat Tartu rahu sõlmimisest.