Maanteeamet palub liiklejatelt kannatlikkust

Amet kinnitab pressiteate vahendusel, et on probleemiga kursis ja teeb koos hooldeettevõtjatega kõik endast oleneva olukorra parandamiseks. Kuid madalate, läbivettinud ning ebapiisava koostise ja paksusega kruusakihi korral on tõhusate meetmete tarvitusele võtmine kuni muldkehade tahenemiseni ameti esindajate sõnul keeruline.

Kruusateede muldkehad on paljudel juhtudel välja ehitamata või rajatud vanadele muldkehadele, millel puudub korralik filtratsioon. Olukorda on võimalik leevendada ja seda tehakse, kuid igale poole jõudmine võtab aega.

Amet tõdeb, et kõige efektiivsem ja kiirem moodus kruusatee katte hooldamiseks on selle hööveldamine, ent enne sellega alustamist tuleb enamasti ära oodata teepinna tahenemine. Märja kruusakihi liigutamine ühest tee äärest teise ei anna oodatud tulemust. Kruusateede kulumiskihi taastamiseks kasutatakse keskmiselt 30 tonni purustatud kruusa kilomeetri kohta.

«Kahjuks on selle aasta ilmastikuolud kruusateedele keerulised,» sõnas maanteeameti hooldeosakonna juhataja Rainer Kuldmaa. «Viimati oli nii pehme talv kolm aastat tagasi.»

Lisaks sellele mõjutab teede seisukorda oluliselt ka see, kas raskevedusid teostavad ettevõtted peavad kinni massipiirangutest. Kui seda ei tehta, võib tee muutuda läbimatuks ning selle taastamine on aeganõudev ja kulukas.

Igal aastal teostatakse ka kruusateede remonte, käesoleval aastal ligikaudu 300 kilomeetril. Eelnevalt vaadatakse üle raskesti läbitavad ja muud remonti vajavad teelõigud ning vajadusel korrigeeritakse remondinimekirju. Maanteeamet püüab probleemsemate teede remondivajadustega veel käesoleva aasta remondikavade koostamisel arvestada.

Maanteeametilt on küsitud, millal viiakse kõik kruusateed katte alla. Seda on maanteeamet enda esindajate kinnitusel aastate jooksul ja ressursside olemasolul teinud. Elanike nõudlus selles osas olevat aga märkimisväärselt suurem kui maanteeameti võimalused. Kruusatee suvise hooldamise kilomeeter maksab keskmiselt 850 eurot aastas. Kuna rahaline ressurss on piiratud, mõjutab see valikuid.

Tolmuvabade katete rajamise ja püsimise eeldus on aastaringne kandevõime olemasolu. See tähendab toimivat veterežiimi piki- ja põikkraavide kujul ning piisavate dreenivate omadustega muldkeha ja kruuskatet.

Siiani on riigimaanteedel ehitatud tihedama teeäärse asustatusega lõikudele tolmuvabu kergkatteid, eesmärgiga parandada just sealsete elanike elukeskkonda. Samas ei saa teeomanik anda garantiid, et rajatud kattekonstruktsiooni ei teki lähiaastatel ühtegi deformatsiooni. Nagu nimetus ütleb, on tegu kerge kattekonstruktsiooniga, mis ei ole mõeldud suurele hulgale raskeliiklusele ja mis kevadisel maa sulamise ajal eriti tundlik.

«Maanteeamet soovib kindlasti kõikide teede paremaks muutmist, ent valikute tegemisel tuleb lähtuda ka liiklussagedusest teel – kas pöörata rohkem tähelepanu teele, kus sõidab ööpäevas 20 või 200 autot,» selgitas Kuldmaa.

Siiski tuleb praeguses olukorras arvestada, et teedele tuleb seada massipiiranguid, vältimaks nende veelgi suuremat kahjustamist. Maanteeamet loodab väga, et raskevedusid teostavad ettevõtted nendest kinni peavad.