Ka siis, kui pankrotistunud reisijakorraldaja on kliendi eest tasunud tema majutuse ja lennu eest sihtkohta, on reisijal õigus nõuda tagasi kogu enda makstud summa.

Turism on üks väheseid majandusharusid, kus hoolimata majandus- ja finantsprobleemidest on toimunud pidev kasv. See on tinginud vajaduse kaitsta reisijate majandushuve, nõudes reisiettevõtjatelt tagatisraha olemasolu.