Tartu piirile loodava Rohelise Pargi arendaja AS Cesana Grupp on rajamas uut äri- ja teenindushoonet. Maist seab hoones end sisse Intrac Eesti AS, kes paigaldas esmaspäeval nurgakivi oma uuele Lõuna-Eesti esindus- ja teenindushoonele. Pargist on kujunemas Tartu uus visiitkaart, mis avatud nii ettevõtjatele kui rohelist keskkonda hindavatele inimestele.