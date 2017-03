Rein Rosenberg, Valgamaa jahimeeste ühistu juhatuse liige: «Metssigade arvukus maakonnas on väike. Seega pole üllatav, et kuigi keskkonnaamet pani meile peale kohustuse küttida 150 metssiga, õnnestus meid tabada 130. Tegelikult olen meeldivalt üllatunud, et meil ainult 20 isendit kohustuse täitmisest puudu jäi. Tänan jahimehi, kes asjasse väga tõsiselt suhtunud.