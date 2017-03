Hiina nädal tutvustab hiina kultuuri

Tegevusi jagub kogu nädalaks. Esmaspäev on peamiselt pühendatud filmidele. Hiina filme „American dream in China“ ja „Roof of the world“ saab Valga kultuuri-ja huvialakesuses vaadata kella kahest kuueni. Üks neist on seiklus-dokumentaalfilm ühe mehe 4000miilisest rännakust üle Himaalaja, otsimaks lootust ja inspiratsiooni kiiresti muutuvas maailmas. Teine on tõsielule tuginev lugu hiina koolist.

Kolmapäeva pealelõunal kell 15.30 on Valga keskraamatukogu teise korruse saalis loeng hiina meditsiini teemadel, lektoriks Cui Shikai. Huvituja peab aga arvestama, et loeng on inglise keeles.

Neljapäev on taas filmide, aga ka kunsti päralt. Alates kella 11st on kalligraafia töötoad kooliõpilastele, esmalt Valga Priimetsa koolis, hiljem Valga põhikoolis. Kirjakunsti õpetab Fan He. Alates kella kahest võib taas filmielamustest osa saada. Hiina filmid „Love Deposit“, „Sunlight at fingertips“ ja „Place of Endless Vitality“ viivad vaatajad Hiina näitlejate ja filmitegijate loodud maailma.

Reedel on sarjaraamatu, Leslie Leino "Minu Hiina" tutvustus kohvikus Säde. Esmaspäevast 11. aprillini on kultuurimajas võimalik vaadata fotonäitust „The Silk Road“ (Siiditee). Kõik Hiina nädala üritused ja sündmused on külastajatele tasuta.

Linna ettevõtlus- ja arenguspetsialist Sten Otsmaa sõnul viibib Hiina suursaadik Eestis Qu Zhe Valgas visiidil esmaspäeval ja teisipäeval, kohtudes linna juhtide ja ettevõtjatega ning tutvudes siinsete huviväärsustega.