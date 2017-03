Eesti parimaks sekretäriks oodatakse kandideerima ka mehi

Korraldaja Laur Siboldi sõnul toimub võistlus tänavu juba kuuendat aastat, kuid ükski mees pole seni veel julgenud osaleda. “Konkursi nimi on ehk natuke piirav, kuid tegelikult ootame osalema ka inimesi, kelle ametinimetus on juhiabi, büroojuht, administraator või assistent,” ütles Sibold. Ta lisas, et sobivat inimest saavad kandidaadiks esitada ka kolleegid või sõbrad.

“See pole kohvikeetja töö, vaid sekretäri ja juhiabi ametil on vastavalt viis ja kuus kvalifikatsioonitaset ning nad täidavad ettevõttes sisuliselt sidemängija rolli,” rääkis Sibold.

“Tänavune konkurss tuleb aastate suurim ning finalistid läbivad nii erialatestid kui Cash&Carry hulgikeskuses toimuva kontoriolümpia,” lisas ta.

Konkursil osalemiseks saab 9. aprillini soovitada kas sõpra või ennast läbi Facebooki lehel http://parimsekretar.officeday.ee/.

Konkurss koosneb kahest voorust. Esimeses selgitab ekspertidest koosnev žürii välja kaheksa finalisti, kes pääsevad teise vooru ning võtavad 13. aprilli testimispäeval mõõtu. Konkurss kulmineerub 25. aprillil toimuval konverentsil “Sekretäride päev 2017”.

Võistluse žüriis on kontoritarvete maaletooja Officeday juht Laur Sibold, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi, parim sekretär 2016 Taivi Pindis, restoranide Rataskaevu 16 ja Pegasus teenindusjuht ning juhatuse liige Rain Tunger, Eesti Juhi Abi Ühingu juht Janne Kerdo, CV-Online Estonia turunduse ja meediasuhtluse juht Rain Resmeldt Uusen ja Brandem Baltic OÜ värbamisturunduse projektijuht Kaisa-Triin Karu.

Aasta parim sekretär selgitatakse Eestis välja kuuendat korda. Konkurssi korraldab Baltimaade suurim kontoritarvete firma Officeday.