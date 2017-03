Mülkaks sõidetud teed ei kanna koolibussi ega prügiautot

Grupis «Eesti metsa abiks» pildi postitanud inimese edasisest jutust selgus, et kohalikus kogukonnas peetakse teede olukorra peasüüdlaseks metsaveoautosid, mis lisaks niigi pehmele talvele kevadelgi oma raskete ratastega teedel põhjasid alt sõidavad. «Olen sõnatu – kuidas see raha ei haise? Kuidas vallavalitsuse sõrmed graanulimiljonärikaid edasi paitavad?»

Karula vallavanem Rain Ruusa tunnistas, et teede olukord vallas on sel kevadel tõepoolest jube, kuid kindla süüdlase poole ta näpuga näidata ei osanud. «Oleme rääkinud Valga Puu ja ühe kohaliku metsamajandaja Jaak Läätsega. Nemad kinnitavad, et ei ole seal viimasel ajal sõitnud, aga vestleme nende ja teiste ettevõtetega edasi.»

Prügiautod kinni jääda ei soovi

Vallajuhi sõnul kehtestasid nad juba kuu alguses kahele eriti kehvas seisus teele 7tonnise massipiirangu ning 14. märtsil lisati piirang veel neljale teele. «Aga eks nad olid juba enne seda ära sõidetud ja ega me kahjusid ei saa sisse nõuda aja eest, kui märki veel üleval polnud.» Samuti ei saavat nad trahvida tavasõidukeid või näiteks alla 7 tonni kaaluvaid traktoreid, mis Ruusa hinnangul samuti teid lõhuvad.

Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

Sellest, et osal piirkonna majapidamistest pole läbimatute teede tõttu juba ligi kuu aega prügiauto käinud, oli vallavanem teadlik, kuid mingit head lahendust pakkuda ei osanud. «Nad (Eesti Keskkonnateenused) keelduvad oma 20tonniste autodega nendele teedele sõitmast. Tuleb lihtsalt oodata, kuni teed tahenevad ja siis edasi mõelda, kas hööveldame või majandame kraave.»

Ruusa ise arvab, et tänavune teede olukord on mõjutatud mitme asjaolu kokkulangevusest. «Esiteks on kliima muutunud. Kui varem oli sulaperioodi paar nädalat, siis näiteks sel aastal on sula külmaga vaheldunud juba novembrist peale. Lisaks likvideeriti terve talv juulitormi põhjustatud metsamurdu, mis pani teedele olulise lisakoormuse. See kõik kokku ongi nad ära lõhkunud.»

Lüllemäe põhikooli direktor Jana Tiits kinnitas, et läbimatutest teedest on praegu mõjutatud üheksa koolilast ja üks töötaja, kes tulevad bussijuhi ja vanemate kokkuleppel hommikuti suuremate teedeni välja. Kõndima peavad nad ühes kohas umbes kilomeetri ja teises kohas 500 meetrit. «Koolibussid teede olukorra tõttu hilinenud ei ole.»

Metsaveoga peetakse pausi

Metsamajandusettevõtte OÜ Valga Puu metsatööde juhi Mihkel Matsini sõnul käib neil Karula piirkonnas tõepoolest metsa ülestöötamine, kuid materjali väljaveoga nad enam ei tegele. «Teedel on märgid üleval ja kui seal ringi sõidate, siis näete, et meie materjal on laoplatsidel – seda sealt praegu ära ei viida.»

Samuti kahtles mees, et mõni teine seal kandis metsandusega tegelev ettevõte oma raskeid masinaid pehmetele teedele lubaks. «Seal metsas käies pean maastikuautol kõik sillad sisse lülitama, et mitte kinni jääda. Kujutate nüüd ette, mida teeb metsaveoauto, mis kaalub 30 korda rohkem. Kuidas ta liigub seal? Vastus on, et ei liigugi.»