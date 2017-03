Haigla juht lükkab ümber väited rasketest vigastustest

Seer kinnitas, et rünnaku korraldanud mees viibis haigla sisehaiguste osakonna isolaatorpalatis ja pääses esialgse info kohaselt sealt välja tavapäraste protseduuride käigus, kui talle mindi manustama ravimeid. Seer lisas, et haiglale ei olnud teada, et mees oleks varem vägivaldne olnud ja enne isolaatorisse paigutamist ta selliseid ilminguid ei avaldanud.

Kas haigla katab vigastatute raviarved?

Küsimusele, et kas Valga haigla hüvitab rünnakus viga saanud inimeste raviarved, Seer otsest vastust ei andnud, öeldes, et soovib ära oodata kohtuarstliku ekspertiisi tulemused ja menetluskäigu. Küll ütles ta, et haigla ei eita, et juhtum on kahetsusväärne, aga praeguse seisuga ta haiglal juhtumi osas vastutust ei näe.

«See inimene vägivallatses. Tänaseks ei ole see inimene veel süüdimatuks tunnistatud. Praegu kõik nõuded ja vastutus lasuvad sellel inimesel. Antud hetkel ma ei näe haiglal selles mõttes küll vastutust. Kui inimene tahab vägivallatseda, anname loomulikult endast kõik parima, et selliseid situatsioone ei tekiks. Need riskid on viidud miinimumini. Seda näitab ka selliste rünnakute toimumise sagedus,» rõhutas Seer.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk lausus, et meedias esinenud info, nagu mees oleks varasemast teada vägivallakuritegudega, ei vasta tõele. Ta kinnitas, et mees on küll varem enesevalitsuse kaotanud, aga tegu on psüühiliselt haige inimesega ja sellised juhtumid, kus psühhiaatriapatsient kaotab enesevalitsuse, näiteks karjub või hakkab arstidele vastu, on tavalised ja politsei tegeleb nendega igapäevaselt.

«See mees ei ole kunagi ühtegi kuritegu toime pannud. Neid juhtumeid, kus ta on varem enesevalitsuse kaotanud, on olnud. Nendest mõni on teada ka politseile, kui oleme läinud appi teda rahustama. Ta saab psühhiaatrilist ravi, aga mingitel põhjustel teinekord kaotab enesevalitsuse,» selgitas pressiesindaja.

Tema sõnul pole politseile teada ka seda, et mees oleks varem vägivallatsenud Valga haiglas. Mees oli politsei teatel 57aastane.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Milvi Väin ütles, et patsiendi agressiivne käitumine tuli personalile ootamatult ning ei olnud seega ettearvatav. «Praeguseks üle kuulatud kannatanud on selgitanud, kuidas nende ründamine toimus. Olemasolevaid andmeid võrreldes on alust arvata, et mehe agressiivne tegutsemine võis kesta alla 10 minuti,» lausus ta rünnaku kestust kommenteerides.

Seer vabandas haigla nimel veel kord toimunu pärast ja kinnitas, et nad rakendavad eri võimalusi kannatada saanud patsientide ja töötajate abistamiseks.

Mis puudutab haiglas laamendanud isiku süüdivust või süüdimatust teo toimepanemise hetkel, tõdes Väin teisipäeval, et kohtupsühhiaatriaekspertiisi teostamiseks kulub ka teatud aeg ja selle vastus ei tule mõne päevaga.

«Kui ründaja osutub süüvõimetuks, siis vastavalt kriminaalmenetluse käigus selgitatavatele andmetele saab otsustada, kas sündmuse toimumine sai võimalikuks kellegi õigusrikkumise tõttu või mitte.»