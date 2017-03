Jääleminek on laupäevast kõikjal keelatud

Jää on liiga nõrk, et inimesi kanda. Pilt on illustratiivne.

Päästeamet keelas laupäevast üle Eesti kõigi siseveekogude jääle mineku. Eesmärk on ennetada veeõnnetusi ja säästa inimelusid, teatas päästeameti pressiesindaja. Kevade ja soojade ilmade saabumisega on siseveekogude jää muutunud väga hapraks, see ei kanna enam ning seega on jääl liikumine eluohtlik.