Gripp nurjas sõjamuuseumi väljapaneku Motoexotical

Valgamaalt on messil esindatud Hillclimb Estonia ning Valgamaa kutseõppekeskus. Aastaid üritusel oma vanakraami ja relvade väljapanekuga osalenud Valga isamaalise kasvatuse püsiekspositsiooni sel aastal aga Tartus ei näe. Põhjus on üsna ootamatu: gripp on jalust niitnud terve nende meeskonna.

«Kurb, aga pidime juba nädala eest korraldajatele pakkumisest ära ütlema. Olen ise juba nädalapäevi gripiga maas olnud ja peaaegu tervel meeskonnal on sama seis,» rääkis militaarmuuseumi juht Meelis Kivi. «Kuna viibime väga palju maastikul, olles tihti külmunud ja läbimärjad, siis eks see aitas kaasa.»

Põhjus, miks muidu moto- ja militaarhuvilised suures osas kattuvat näivad, pidas Kivi vanade uunikumide ja ajaloo, sealhulgas militaarajaloo, lahutamatut sidet. «Seal on tavaliselt esindatud kaks leeri: need, kes otsivad uut tsiklit ja pärlmuttervärvi ja need, kes huvitatud vanade masinate taastamisest – see viimane on ka ju meie pärusmaa.»

Motoexotika projektijuhi Anders Urbeli kinnitusel on Eestis müüdavast uuest mototehnikast messil esindatud suurem osa tuntud kaubamärkidest. «Kuivõrd motohooaja alguseni pole palju aega jäänud, näeb laiem avalikkus messil mitut uudismudelit esmakordselt,» rääkis Urbel, kelle sõnul on messile välja pandud üle 200 mootorratta, ATV ja motorolleri.

Lisaks olevat korraldaja sõnul tänavu nende tootevalik tavapärasest mitmekülgsem, hõlmates nii kiivreid ja kaitseriietust kui varuosi. «Ka teise ringi kaupa saab messile uudistama tulla, üles seatakse Motoexotika mototäika, kus müüakse peamiselt kasutatud motovarustust,» kirjeldas ta.

Oma koht on messil ka uunikumidel ning projektiratastel, näiteks seatakse üles ajaloolist mootorrattamarki Zündapp tutvustav ekspositsioon. Parima projektiratta valimisel kaasatakse publikut.

Aastaid tagasi sai Motoexotikalt hoo sisse ka tsikliloos, mis teeb tänavu õnnelikuks suisa kaks külastajat, sest kõigi loosikupongide soetanute vahel loositakse välja Harley-Davidson XG750 Street ning CFMoto CF 650-TR.

Mototeemalisi messe on Tartu Näitused korraldanud 14 aastat, kuid seekordne mess on läbi aastate suurim, hõivates kolm messihalli ning üle 4200 ruutmeetri põrandapinda.