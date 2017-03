Tõrva tantsijanna sai mainekal võistlusel esikoha

Juuniorklassis asus showtantsu kategoorias soolokavadega võistlustulle 17 vabariigi parimat tantsijat, milles esitati ettevalmistatud tantsukava. Hinnati tehnilist sooritust, muusikasse tantsimist, näitlejameisterlikkust, pühendumist, kostüümi vastavust kavale ja "loo jutustamist" läbi tantsu.

Finaali pääses kuus parimat sooritust, kes said võimaluse veelkord tantsida. Üks nendest oli Tõrva gümnaasiumi 8. klassis õppiv Grete-Lisette Gulbis, kes väljus finaalist Tallinna ja Tartu kogenud tantsijate ees kindla võitjana.

Grete-Lisette tantsukava "Places To Go" autor on serblane Marica Glišovic ja võimaluse võistelda sai ta Pärnu stuudio "Happy Dancers" ridades. Võimlemistreeningutes käib Gulbis Tartus ning tantsimist treenib ta iseseisvalt kohalikes saalides ja Pärnus.

Võistlustelt võidetud punktide alusel moodustatakse Eesti koondis, kes saab järgmisel hooajal minna Eestit esindama EM-ile ja MM-le.