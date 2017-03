Patküla suurtehas toodab rohkem elektrit kui Tõrva linn kulutab

Patküla tehasekompleksi toimimise eest vastutab mehine kollektiiv. Pildil on Helme Graanuli tootmisjuht Kristo Vahar (vasakult), Helme Graanuli tehase juht Ülo Tomson ja Helme Energia tootmisjuht Kalle Moosus. «Seda ei saa lubada, et tehas rikke tõttu lihtsalt seisab. Muidu see kahju on niivõrd suur, kui 650 tonni päevas on graanulite kogus,» ütles Tomson.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane