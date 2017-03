Kõik vestlusringis osalenud ukrainlased olid arvamusel, et Valga on elamiseks hea koht ning nad tunnevad endid kohaliku kogukonna liikmetena. Oma keele, kultuuri ja traditsioonide hoidmiseks on asutatud laupäevakool, kus õpetust jagatakse noortele ja lastele. Vassili Dinis (vasakult), Tatjana Kotšetova, Jevdokia Šilkina, Vitali Mašnitš, Valentin Dovgi, Jelena Mašnitš, Ruslana Dovha.

FOTO: Sirje Lemmik / Valgamaalane