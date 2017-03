Nädala tegija on Karula valla kultuuritöötaja Ene Kaas, kes kujundas ümber hääbuma kippunud maakondlike vokaalansamblite päeva traditsiooni. Selle asemel kutsus ta ellu eakate vokaalansamblite päeva, kuna on veendunud, et eakad laulusõbrad vajavad sellist kokkusaamist.