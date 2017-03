Taheva vallas hävis tulekahjus palkmaja

Päästjad said reedel veidi pärast poolt kuut õhtul teate, et Taheva vallas Tsirgumäe külas veski kõrval on süttinud mahajäetud maja. Kohale läksid Karula, Mõniste, Valga ja Võru päästekomandod, aga lausleekides põlenud maja ei õnnestunud kustutada.

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Arvi Uustalu ütles, et ligipääs majale oli raskendatud ja päästjatel tuli maha vedada 250 meetrit voolikuliini. Suure leegiga põlenud maja hävis täielikult, maja ümber süttinud kulu õnnestus päästjatel kustutada.

Majas polnud Uustalu sõnul elektrit, see oli teadaolevalt mahajäetud ning seal hoiti heinu. Keegi põlengus viga ei saanud.

Põlenud maja lähedal asuvad Taheva mõisa tuuleveski varemed. Maakividest ja tellistest ehitatud tuuleveski on arvel kultuurimälestisena.