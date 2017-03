Erimeelsused ähvardavad valda suurest summast ilma jätta

Üks märk, et kooli ümberehituse vajalikkus ja raha vastuvõtmine kahtluse all on, oli märtsi algul algatatud aktsioon kooli toetuseks petitsioon.ee veebilehel. See on paari nädalaga kogunud enam kui 130 toetushäält.

Lehel on üleskutse valla elanikele toetada häälega Pukasse kogukondliku kooli loomist. Sammu taga on väidetavalt olukord, kus vald valmistub pakutud rahasummast loobuma – peamiseks põhjenduseks, et valla eelarve ei võimalda omaosalust.

Ehitada või remontida?

Petitsiooni üks looja on volikogu liige Ana Vink. Algatus selleks tuli tema sõnul kogukonnast – põhjuseks mure kooli tuleviku pärast. «Olin igati nõus aitama – ka selle tõttu, et oman rohkem infot. Minagi ei ole nõus, et ei taheta vastu võtta eraldatavat raha, pigem soovitakse omaosaluse summa eest remontida olemasolevat koolihoonet.»

Et 300 000 euro eest saaks liigsuure, 1980ndatel ehitatud koolihoone muuta nõuetele vastavaks, uue kooli pooldajad ei usu. Pealegi, pooltühja hoone püsikulud jäävad ja neelaksid edaspidigi suure osa eelarvest.

«Amortiseerunud nõukogudeaegse hoone, mis ehitatud 700 õpilasele ja kus praegu õpib 99 last, soojus- ja elektrienergia kulud on käesolevaks aastaks planeeritud 70 000 eurot. Vaatamata sellele, et ilmad on suhteliselt soojad aastaaja kohta ja kulud suured, on ruumid külmad,» tõi volikogu liige näite.

Vink ei ole nõus väitega, justkui ei oleks omaosaluseks raha. «Puka valla eelarve 2017. aastal on ligi 1,7 miljonit eurot. Omavalitsus saab laenu võtta 60% eelarvest. Vink lisab, et kui riigilt saadakse investeeringuks 1,6 miljonit eurot, peaksid kõik selle nimel pingutama. Samuti peaks vallavalitsus pearaamatupidajale andma suunitlused selle eesmärgiga eelarve kokku panna.

Kinnitamisel eelarve omaosalust ette ei näe

Praegu on valla eelarve veel kinnitamata ja volikogu esimehe Aleksander Sven Esse sõnul ka volikogu esmaspäevasel istungil esitatud eelarve projekt raha kooliprojekti käivitamiseks ette ei näinud. «Siit järeldub, et uut, nüüdisaegset koolimaja ei kavatseta ehitada.»

Ka Esse hinnangul ei ole tõsi, et valla eelarve ei võimalda suuremahulist kooliprojekti ellu viia. Esse selgitab, et kohustuslik omaosalus on ligi 300 000.

900 000, mis pidevalt jutuks, oleks summa lasteaia ja raamatukoguga, mis ei läinud abikõlbulikena arvesse.

«Lasteaed ja vallaraamatukogu tuleb oma kulul teha, samas on hoone tervik. Näiteks on valla ja kooli raamatukogu kavandatud ühte ruumi, mõistlik on korraga ehitada. Lasteaial on samas võimalik kasutada hoone teisi ruume, näiteks sööklat ja saale. Palju ongi mõeldud eri huvigruppide ristkasutusele. Edaspidi saaks raamatukogu ja lasteaia ehitusele kaasata projektiraha teistest fondidest,» leiab Esse kavandatu reaalse olevat.

SA Innove sisekommunikatsioonijuht Mari Annus ütles, et põhikooli õppehoonete investeeringute kava kohaselt on vallavalitsuse projekti võimalik toetada kõige enam 1 648 856,35 euroga, mis on kuni 85% kogu projekti abikõlblikest kuludest.

«Eesmärk on Puka kooli õppehoone ehitamine ja projekti omafinantseeringu osa vähemalt 290 974,65 eurot. Projekti kallinemisel tuleb kohalikul omavalitsusel leida täiendav raha,» kinnitas Annus. Ta lisas, et lasteaeda ja raamatukogu ei ole investeeringute kavas.