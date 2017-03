Kortermajade renoveerimiseks ette nähtud toetusraha hakkab otsa saama

SA KredEx eluaseme ja energiatõhususe divisjoni juhi Triin Reinsalu sõnul on toetusteks ette nähtud 102 miljonist eurost taotlusi esitatud juba 51 miljonile eurole, teatas Eesti Korteriühistute Liit (EKÜL). Reinsalu sõnul on parasjagu töös üle 120 projekti, mis lähiajal lõppotsuse saama peaksid.

"Üldiselt võib öelda, et ühistutel, kes järgneva 12 kuu jooksul toetusraha taotlust ei esita, läheb raskeks, sest plaanitud 102 miljonit eurot saab otsa," ütles Reinsalu foorumil peetud ettekandes.

Reinsalu sõnul on võrreldes eelmise toetusvooruga toimunud kardinaalne muutus – enamik maju vaatab tervikrenoveerimise suunas ning taotleb riigilt 40-protsendilist toetust. Varasemas toetusvoorus oli maksimummäära taotlejaid oluliselt vähem – nimelt ulatus varasemas meetmes nende osakaal 31 protsendini, nüüd aga taotleb maksimumtoetust 85 protsenti taotlejatest. Kui varasema meetme põhjal arvestati, et toetusrahadega saab üle Eesti korda teha 1000 maja, siis nüüd on statistikat vaadates selge, et toetussummade toel renoveeritakse vaid 500-550 maja. Samas on ka projektid kvaliteetsemaks muutunud.

"Meetmega harjumine võttis aega, kuid täna on korteriühistud üle Eesti selle omaks võtnud ning soovivad riikliku toetusraha toel elamud energiasäästlikumaks muuta ning kortermajade elukaart pikendada," rääkis EKÜL-i juhatuse esimees Andres Jaadla. "Oluline on see, et riik kortermajade renoveerimise toetusmeetmega kindlasti jätkaks, kuna see on olnud tõhus ning oluline abi korteriühistutele üle Eesti."

EKÜL peab laupäeval Tartus Lõuna-Eesti korteriühistute XV foorumit pealkirjaga "Uued võimalused ja uued väljakutsed".

EKÜL asutati 17. aprillil 1996 Rakveres. Organisatsioon esindab ning kaitseb korteri- ja hooneühistute huve riiklikul ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub Eesti Korteriühistute Liitu rohkem kui 1400 korteriühistut üle Eesti.