Eelolev nädal tuleb lume- ja lörtsisadudega

Ilmateenistuse teatel on esmaspäeva öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Kirde-Eestis kohati vihma või lörtsi. Puhub loodetuul 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul puhanguti 17 m/. Öö hakul paisuvad puhangud kuni 20 m/s. Hommikuks tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on enamasti päiksepaisteline ilm. Õhtupoolikul pilvisus tiheneb ning Kirde-Eesti võib kohati hoovihma sadada. Puhub loode- ja läänetuul 5-11, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja tuleb 3-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis võib kohati veidi sadada. Lääne- ja loodetuul tugevneb 7-12, puhanguti 15, saartel ja rannikul kuni 20 m/s. Sooja on 2-5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Ida-Eestis võib kohati hoovihma ja lörtsi sadada. Loodetuul nõrgeneb 7-11, puhanguti 15 m/s. Sooja on 2-5 kraadi.

Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb. Öö on enamasti sajuta, küll aga sajab hommikul saartel ning läänerannikul lund ja lörtsi. Puhub läänekaaretuul 2-7 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel kagusse. Õhutemperatuur on 0-5 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves ilm ning kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 1-5 kraadi.