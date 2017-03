Politsei kevadine läkitus kõigile koeraomanikele

"Peale pikka ja lumetut talve on loodus juba jõudsalt ärkamas. Koos saabuva kevadega saame ka üha rohkem vihjeid hulkuvatest koertest. Sihitult ringi jooksvad koerad pole ohtlikud üksnes inimestele, vaid ohus on ka nende endi elu ja tervis.

Proovime olla ikka hoolivad ja hoiame oma neljajalgsed sõbrad neile ja meile turvalisel territooriumil. Kuigi oleme pidanud koerte ja nende peremeeste poolt tekitatud pahandusi juba ka menetlema, leiame siiski, et läbi trahvimiste on hoolivust keeruline kasvatada. Tahtmine loomaga tegeleda ja tagada tema turvalisus peaks tulema ikkagi südamest ning ilma meiepoolse sunnita.

Kõhkluste korral, et koerapidamine käib üle jõu, loobuge pigem koera soetamisest ja nii mõnigi neljajalgne sõber pääseb räpasest tänavaelust. Rõõmu teeb aga see, et enamus meist hoolib ning suurem jagu neljajalgseid sõpru naudib kevadet oma pere seltsis."