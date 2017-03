Heitgaasipilv häirib nii lapsi kui vanemaid

Hommikuti võib lasteaed Buratino juures näha just taolist vaatepilti: vanem on parkinud töötava mootoriga auto kõnnitee äärde, ise läinud last lasteaeda viima ning kümmekond minutit või veelgi enam toodab auto heitgaase, mida möödakäijad on sunnitud sisse hingama.

|

FOTO: Sirje Lemmik / Valgamaalane