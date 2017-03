Otepääl saab mekkida Novgorodi toite

Ugandi Resto juhataja Siim Kalda sõnas, et erimenüüs on traditsioonilised Novgorodi toidud: kapsasupp, kanasalat, Busaly rullid. Kuna Novgorodis on palju järvesid, siis ka järvekala – koha. Magustoiduks serveeritakse mesine ahjuõun jäätisepalliga ning joogiks serveeritakse traditsioonilist Vene alkoholivaba jooki Sbiten.

«Otepää linna sünnipäeva eelõhtul tuleb külla Novgorodi restorani Rossija peakokk Natalia Lifanova, kes räägib Vene köögist ja serveerib toitu,» selgitas Siim Kalda. "Õhtusöögi käikude vahel esineb Novgorodi naisansambel Malahit. Novgorodi vaatamisväärsustest räägivad sealse turismiinfokeskuse töötajad.

2016. aasta sügisel külastas Otepää valla delegatsioon Novgorodi, osaledes gurmee-festivalil Velikij Novgorod.

Novgorodi ja Pihkva delegatsioonid on Otepääl külas 30. märtsist 2. aprillini.

Novgorodi õhtu korraldab Ugandi Resto koostöös Novgorodi linna, restorani Rossija ja Otepää vallaga.