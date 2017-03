Kauaaegne ajakirjanik pidas juubelit

Miksi võib täiesti julgelt pidada üheks Otepää legendiks. Ta on sündinud Kirde-Eestis Alutagusel ja lõpetanud Tartu Ülikooli bibliograafia erialal. Noore spetsialistina Otepääle jõudes ootas teda töökoht Otepää raamatukogu juhatajana. Seejärel sai maitstud ka ajakirjanikuleiba – Miks töötas pikki aastaid Valgamaalase korrespondendina, siis tegi kaastööd Otepää Teatajale ning oli ka vallalehe keeletoimetaja.

Aili Miks on aktiivselt kaasa löönud ühiskondlikus elus ning osalenud Otepää Teatri töös. Kirg elusündmusi üles tähendada on materialiseerinud mitme raamatuna. Tema sulest on ilmunud raamatud «Elust ja inimestest ajalehe peeglis», «Tulla ja jääda. Maie Niit ja Otepää Lihatööstus» ,«Teatrimaagia kütkes: kilde kojalauliku kogudest ehk sinilinnu tiivasirutusi Otepääl», «Kui Otepää ärkas (1988–1992) ehk ajakirjaniku eluülikoole väikelinnas».

Alati elurõõmus ja nooruslik Miks on elu jooksul talletanud palju põnevaid mälestusi ja meenutusi.

«Otepääl ei ole inimest, kes ei tunneks ega teaks Ailit. Tema raamatuid ja artikleid loetakse siiani suure huviga,» märkis Otepää vallavanem Kalev Laul.