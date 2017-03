Fotosid saab konkursile esitada veel loetud päevad

Tänavune fotovõistlus on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning laste ja noorte kultuuriaastale, kus tunnuslause on „Mina ka!“.

„Meie võistluse eripära ongi see, et kõrvuti täiskasvanutega osalevad ka lapsed ja noored,“ ütles žürii esimees Rein Maran. „Eelmisel aastal osales ligi tuhat autorit rohkem kui 7500 tööga. Laste ja noorte tööd on alati žüriid vaimustanud. Seetõttu ootame nii harrastus- kui profifotograafide kõrval veelgi rohkem noori autoreid osalema. Nii mõnestki meie fotovõistlusel tunnustatud lapsest või koolipoisist on saanud tänaseks tuntud loodusfotomeister või ka väljapaistev loodusfilmide looja.“

Näidetena võib nimetada Joosep Matjust, kes 2002. aastal võitis Elva koolipoisina parima loomafoto auhinna noorte kategoorias ning Ants Tammikut, kes 2008. aastal sai Rapla koolipoisina peaauhinna – Suure Hundi – täiskasvanud fotograafide ees.

Esmakordselt on erikategooria konkursil „Liikuv looduspilt“, kuhu oodatakse kuni 90 sekundi pikkuseid videoid, mis koosnevad kas üksikust videokaadrist, lühikesest monteeritud videoloost, stop-motion või time-lapse tehnikas võttest.

Võistlus toimub kolmes vanuserühmas ning viieteistkümnes võistluskategoorias. Tööde esitamise tähtaeg on 3. aprill 2017.

Töid hindab fotograafidest, kunstnikest ja loodusteadlastest koosnev žürii Rein Marani juhtimisel.

Tulemused tehakse teatavaks 30. aprillil Estonia kontserdisaalis, kus kuulutatakse välja ka aasta loodusfotograaf 2017.

Parimatest piltidest antakse välja Loodusfoto Aastaraamat 2017. „Loodame, et see raamat saab vabariigi 100. aastapäeva vääriline, annab hea ülevaate loodusfotograafide meisterlikkusest, pakub meile kõigile rõõmu ning lisaks sobib hästi tänavuse looduskaitsekuu motoga „Eestilt Euroopale“,“ ütles konkursi vastutav korraldaja Jaan Riis.

Fotovõistlust korraldavad Looduse Omnibuss ja Eesti looduskaitse selts koostöös fotofirmadega, samuti paljude sponsorite abiga, kes on ettevõtmist toetanud juba aastaid.