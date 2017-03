Politsei palkab lähiaastatel juurde 45 piirkonnapolitseinikku

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on muudatusteks ette nähtud kolme aasta peale täiendavalt 21,5 miljonit eurot, mis peaks katma uute töötajate palkamisega seotud kulud arvestades korrakaitsjate palkade senist taset.

Kui praegu on piirkonnapolitseinikke kokku 126, siis kolme aasta jooksul tõuseb nende arv 171ni. Nii tõuseb Lääne-Harju piirkonnas piirkonnapolitseinike arv seniselt 19-lt 21-le, Tallinna kesklinnas 9-lt 11-le ja Ida-Harju piirkonnas 17-lt 19-le. Rakvere piirkonnas tõuseb ametnike arv 6-lt 9-le, Jõhvi piirkonnas 10-lt 14-le, Narva piirkonnas 8-lt 10-le, Kärdla piirkonnas 2-lt 4-le, Haapsalu piirkonnas 3-lt 5-le, Raplas 4-lt 6-le, Paides 3-lt 6-le ning Jõgeva piirkonnas 3-lt 5-le. Kuressaare piirkonnas on järgneval kolmel aastal senise 4 piirkonnapolitseiniku asemel kuus ametnikku, Pärnus tõuseb ametnike arv 10-lt 13-le, Viljandis 5-le 7-le, Tartu piirkonnas 13-lt 17-le, Põlvas 3-lt 6-le, Valgas 3-lt 5-le ning Võru piirkonnas 4-lt 7-le.

Kiirreageerijate arv tõuseb järgneval kolmel aastal seniselt 75-lt 150-le, kusjuures üksused luuakse ka piirkondadesse, kus neid seni pole olnud.

"PPA-le on see üle mitme aasta esimene võimalus mingit võimekust tõsta ilma teisi võimekusi vähendamata," ütles Vaher, lisades samas, et olukorras, kus politseinike palgatõusu pole seni veel ette näha, võib tekkida probleem kvaliteetse tööjõu leidmisega.

Vaheri sõnul suurendab PPA piirkonnapolitseinike arvu eelkõige maapiirkondades, võttes eesmärgiks, et igal kohalikul omavalitsusel oleks vähemalt üks piirkonnapolitseinik.

"Kiirreageerijate arvu suurendame 75 võrra, milleks koos varustuse soetamisega ja väljaõppega kulub nelja aasta jooksul 15,5 miljonit eurot," lisas Vaher.

Ta tõi välja, et aastane kulu ühe kiirreageerija kohta on esimesel aastal töötasuna 24 000 eurot ning varustusele kulub 30 000 eurot. Igal järgneval aastal on need kulud ühe kiirreageerija kohta vastavalt 24 000 ja 12 000 eurot aastas.